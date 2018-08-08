Вся бухгалтерия, как и я, ищет работу

Нашим собеседником сегодня стала Наталья Васильева, главный бухгалтер из Санкт-Петербурга. Наталья по первому образованию психолог, успела поработать и педагогом, и даже заведующей детским садом. В 30 лет освоила новую специальность, и с 2011 года возглавляет бухгалтерию компании ООО «Модуль-ПКБ», но, когда мы начали разговор, Наталья сразу заявила, что ищет работу.

Наталья, так вы ушли из ООО «Модуль-ПКБ»? Почему?

Пока не ушла… Компания еще существует, но, к сожалению, перспектив нет – она на грани закрытия. И пока была надежда на ее спасение, я искала не очень активно, но сейчас совсем критическая ситуация. Еще я вела бухгалтерию фитнес-клуба «Спорти флеш» с 2013, но, к сожалению, кризис затронул и их.

О том, что вы ищете работу сейчас, руководство знает?

Да, я уже сообщила об этом.

Как вы ищете работу: размещаете резюме на сайтах?

Разместила резюме на всех «работных» сайтах. Сообщила всем друзьям и знакомым. В социальных сетях сообщила о поисках в своем профиле, подписалась на сайты про работу вообще и про бухгалтерские вакансии, в частности…. В общем, как мне кажется, сделала все правильно.

В чем проблема, по-вашему, почему не можете найти?

Сложно ответить. Наверно, потому что специалистов такого уровня компании отбирают очень тщательно, предъявляя к ним высокие требования. Это с одной стороны, а с другой - и мне, раз уж настала необходимость менять работу, хочется найти такие условия, которые удовлетворяли бы мои потребности в росте и развитии, в комфортных условиях работы и т.п.

А какие у вас потребности в росте и развитии? И в какой компании вы хотели бы работать?

В будущем я бы хотела стать финансовым директором. Идеальная компания…. Да, я часто думала об этом. Это не огромный холдинг, но и не маленькая семейная контора. Мне нравится, когда компания несет реальную пользу обществу. Например, как та, из которой мне приходится уходить - она занимается проектированием. Можно наблюдать реальные объекты, построенные по проектам, разработанным нашими инженерами. Также хотелось бы, чтобы мои личные знания, опыт и креатив были востребованы и оценены по достоинству, не были похоронены в рутине, и чтобы мои профессиональные решения несли реальную пользу общему делу. Важна и дружелюбная, творческая атмосфера в коллективе. Конечно, есть и обыкновенные человеческие требования: чтобы офис был не очень далеко от дома, до него было удобно добираться, комфортный кабинет и т.д.

Наталья, как давно вы работаете бухгалтером?

Дело в том, что по первому образованию я преподаватель психологии. Немного поработала преподавателем, потом - в детском саду психологом, методистом. Удалось получить и опыт управленческой деятельности - была заведующей детским садом в моем родном городе Белово, в Кемеровской области.

Почему вы решили сменить профессию? Что было не так в работе преподавателем?

Мне очень нравилось преподавать, тем более, преподавать психологию – это вообще очень интересно. А опыт работы заведующей, хоть и краткосрочный, показал, что организационные способности у меня имеются.

Просто так сложились обстоятельства - я вышла замуж за петербуржца и переехала к нему. Там появилась возможность сменить деятельность – у знакомых была вакансия главного бухгалтера. А педагогическая деятельность в те годы действительно приносила копейки. Скажу честно, первой реакцией на это предложение было желание отказаться. Но потом, взвесив за и против, решила рискнуть и окунуться в незнакомое дело.

Возможно, что когда-нибудь я смогу передавать и свой бухгалтерский опыт. Несколько раз мне делали такие предложения.

Так, а когда все-таки стали бухгалтером?

Когда мне было 30 лет, в 2007 г., я приехала в Санкт- Петербург. Закончила самые обыкновенные курсы по бухгалтерскому учету с программой 1С 7.7 и сразу начала работать единственным бухгалтером в маленькой компании. Всему приходилось учиться по ходу дела. Обороты были небольшие, постепенно удалось освоить все участки бухгалтерии.

Обучались ли где-то еще, кроме курсов?

После окончания бухгалтерских курсов удалось продолжить свое образование только в 2011 году. Хотя все это время я продолжала работать по профессии и посещать краткосрочные семинары и тренинги. В какой-то момент ощутила острую нехватку знаний, и в 2011 году я поступила в Санкт-Петербургский политехнический университет на экономический факультет, который закончила в 2014 г.

Было ли сложно и что именно?

Всегда было сложно! Сначала освоить с нуля незнакомую профессию при остром недостатке знаний. Потом, в 2008 году, ощутить все «прелести» поиска работы в условиях кризиса.

Я даже в какой-то момент отчаялась - смалодушничала и пошла не главным бухгалтером и не заместителем, а на участок по начислению заработной платы, но очень быстро оттуда ушла. Нет, вы не подумайте - это не какое-то зазнайство. Просто характер такой – организаторские способности, аналитический склад ума, творческий подход к делу - все это требует более широкого размаха.

А в этой компании, ООО «Модуль-ПКБ», были трудности?

Да, было трудно потому, что компания начала быстро развиваться, работы было очень много, задачи ставились самые разнообразные. Трудно было еще и потому, что в это же время я уже училась, получала второе высшее образование в Политехе. Но через некоторое время появились помощники. Кстати, получила опять новый опыт – управления людьми. И на этом пути тоже были промахи и разочарования.

Промах был в том, что я взяла на работу человека, недостаточно критично оценив его возможности, поддавшись, наверно, его (ее) личному обаянию. Но впоследствии нам так и не удалось найти общий язык, и пришлось расстаться очень быстро.

Что надо учитывать, если ищешь сотрудников к себе в отдел?

Честно говоря, у меня не такой уж большой опыт в поиске персонала, и, конечно, в ходе первичного собеседования очень трудно оценить реальный опыт человека. Вмешивается субъективный момент.

Мой опыт показал, что нужно, во-первых, обращать внимание на точное совпадение опыта человека вашим требованиям по вакансии, а, во-вторых, если есть возможность - все-таки брать людей по рекомендации, потому что специалисты, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, как правило, передаются «из рук в руки». Моя первая помощница – девушка, с которой мы вместе учились в университете. Я наблюдала за ней все годы обучения, и после того, как мы закончили обучение, я взяла ее на работу. Опыта у нее не было совсем никакого, но в ней был заложен большой потенциал - очень хотелось ее всему научить. Мои сегодняшние подчиненные - это тоже люди с рекомендациями, которые не обманули моих надежд, и стали сплоченной командой.

Сейчас у меня, как у главного бухгалтера, хоть и маленькая, но очень подкованная и сплоченная команда бухгалтеров. Это специалисты, мастера своего дела, единомышленники и просто очень хорошие люди.

Вы сказали, что у компании кризис. Начались уже сокращения, в том числе, в вашем отделе?

На данный момент численность сотрудников компании сократилась более, чем в половину. Да, к сожалению, вся бухгалтерия, как и я, ищет работу.

Тем не менее, должно быть жаль уходить их этой компании?

Да, очень жаль… Надежда сохранялась очень долго.

Трудно расставаться с делом, которое ты выстроил «с нуля». А также осознавать, что за все эти годы ты хоть и приобрел большой багаж знаний, но оказывается, это не твой потолок! А это значит – вперед, опять учиться, опять ошибаться, опять идти к новым вершинам! Здравствуй, моя новая прекрасная, трудная, но интересная работа!

Наталья, а в свободнее время чем занимаетесь?

Пишу стихи и маленькие эссе, люблю писать длинные письма своим друзьям. Да, это электронные письма. Читаю современную художественную прозу, обожаю прогулки пешком и разговоры с друзьями. Их не так много, но это интересные люди, которых я люблю, которые любят меня, верят в меня, готовы поддержать в трудную минуту.

Вы пишите стихи и где-то публикуете? Не могли бы поделиться и с нами?

Очень давно – периодически стихи публиковались в газете в моем родном городе. Сейчас – в поэтических сообществах во «Вконтакте». Я с радостью готова поделиться своим творчеством!

Наталья, спасибо большое за откровенность, интересный рассказ и, конечно, за стихи. Успехов вам в поиске хорошей работы - пусть она будет именно такой, как вы хотите!

Стихи Натальи:

Если б ангел мой взлетел повыше,

Я бы с ним взлетела тоже ввысь,

И увидела бы питерские крыши,

А не только сумрачную близь.

И потрогала руками звезды,

Словно камни на морском песке,

И поверила, что все возможно,

А не каждый день на волоске.

Если б ангел мой взлетел повыше,

Я конечно бы, взлетела вместе с ним,

...Ангел мой невиден и неслышен,

Только по ночам искрится нимб...

(январь 2014)

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ПОДРУГЕ

С тобой мы празднуем и радость, и печали.

Глоток вина - как воздуха… порой.

Нас разговоры лечат. И отчаянно,

Порой смеемся даже над судьбой.

Круговороты жизни - обстоятельства -

Поступков, лиц, смешных и горьких фраз

И слезы от внезапного предательства,

Которое случалось и не раз.

Мы можем горевать, а можем праздновать,

Мы можем счастье покормить из рук,

Мы странные, смешные. Очень разные -

Как это и бывает у подруг....

(21 мая 2015)

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Фото, использованное в материале, из личного архива Натальи Васильевой.

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