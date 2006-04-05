Что юристу надо знать про оспаривание сделок по выводу имущества

Количество подаваемых заявлений об оспаривании сделок по выводу имущества неуклонно растёт. Это связано с тем, что в преддверии банкротства недобросовестные должники пытаются скрыть активы от кредиторов. В результате от имущества, находившегося в собственности должника, ничего не остаётся. В такой ситуации, чтобы получить положенное, кредиторы вынуждены оспаривать сделки по выводу имущества.

Кредитор вправе обратиться с заявлением об оспаривании сделок, если размер кредиторской задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более 10% общего размера кредиторской задолженности. Верховный суд Российской Федерации высказал позицию, что мелкие кредиторы могут объединять свои требования при подаче иска, чтобы набрать необходимые 10% (Определение ВС РФ от 10 мая 2016 года № 304-ЭС15-17156).

Порядок оспаривания сделок по выводу имущества установлен главой III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Более подробно положения об оспаривании сделок конкретизированы в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Подозрительная сделка по признаку неравноценного встречного предоставления

Оспорить такую сделку можно только в том случае, если должник совершил ее в течение 1 года до того, как было принято заявление о признании банкротом, или после того как это заявление было принято.

Для оспаривания сделки по этому основанию, потребуется доказать несоответствие цены сделки и (или) иных её условий на момент её заключения цене и (или) иным условиям, при которых аналогичные сделки совершаются в сравнимых обстоятельствах. По данной категории дел профессиональная оценка спорного объекта будет являться центральным доказательством.

Если у суда возникнут сомнения в достоверности представленных сведений, он сможет не принять представленный отчёт об оценке в качестве надлежащего доказательства, поэтому следует проверить данный документ на наличие юридических рисков.

В одном деле суд не принял отчёт оценщика, поскольку оценка атомобиля проводилась без его осмотра, при подготовке отчёта экспертом использовалась цена предложения без учёта условий эксплуатации его по виду своей деятельности на угольном разрезе и реального технического состояния автомобиля (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 апреля 2015 года № Ф02-1434/2015 по делу № А33-190060/2012).

В другом деле суд не принял отчёт об оценке недвижимого имущества, поскольку он датирован 2011 годом, в то время как оспариваемые сделки совершены в 2014 году. Кроме того, суд принял во внимание то обстоятельство, что до совершения указанных сделок в производственном комплексе произошел пожар, в результате которого произошло обрушение конструкций здания (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 мая 2016 № Ф05-12317/2015 по делу N А41-47870/2014).

В третьем деле суд не принял отчёт об оценке, так как в нём было указано, целью оценки являлось определение рыночной стоимости объекта недвижимости для внесения в качестве залога для обеспечения кредита. В отчёте было отражено, что результаты расчётов могут применяться исключительно в указанных целях (Постановление ФАС Северно-Западного округа от 15 марта 2011 года по делу № А56-53851/2009).

Зачастую стороны предоставляют суду отчёты об оценке, в которых фигурируют диаметрально противоположные выводы. Например, в практике Верховного суда РФ имеется дело, в котором было представлено четыре отчёта об оценке с разными результатами. ВС РФ высказал свою позицию, что в таком случае суд должен предложить оппонентам проведение судебной экспертизы (Определение от 20 июня 2016 года № 305-ЭС15-10323 по делу № А40-113869/2012).

Подозрительная сделка по признаку цели причинения вреда

Оспорить сделку по такому основанию можно только в случае, если она была совершена в течение 3х лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления.

Для оспаривания нужно доказать совокупность следующего ряда обстоятельств:

Сделку совершили с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

Вред имущественным правам кредиторов был причинён в результате ее совершения;

На момент сделки другая сторона сделки знала/должна была знать об указанной цели должника на момент совершения сделки.

Что понимается под вредом имущественным правам кредиторов? Уменьшение стоимости размера имущества должника и/или увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, которые привели или могут привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов удовлетворить свои требования по обязательствам должника за счёт его имущества.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается:

Если должник отвечал признаку неплатёжеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки, и она была совершена безвозмездно или же в отношении заинтересованного лица.

В одном деле стороны сделки произвели зачёт встречных требований. Заявитель представил сведения из ЕГРЮЛ, из которых следовало, что руководителем должника и другой стороны сделки являлось одно и то же лицо (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 2 июня 2017 года по делу № А58-7910/2014).

Если стоимость переданного в результате совершения сделки имущества либо принятых на себя обязательств и (или) обязанности составляет 20% и более балансовой стоимости активов должника, которую определила бухгалтерская отчётность должника на последнюю отчётную дату перед тем, как сделка совершилась.

Например, в деле № А40-7292/15 удалось оспорить договор поручительства по обязательству в размере 200.000.000 рублей, что превышало размер активов должника более чем в 956 раз (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.09.2017 № Ф05-4127/2016 по делу № А40-7292/15).

Затрагивая вопрос о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, суд обращает внимание на то, насколько она могла установить наличие этих обстоятельств, действуя разумно и проявляяя требующуюся от неё по условиям оборота осмотрительность.

На осведомлённость указывают неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга, известное кредитору длительное наличие картотеки по банковскому счёту должника и подача им заявления о признании себя банкротом.

Суды также учитывают наличие общедоступных сведений, которые имелись в отношении неудовлетворительного финансового состояния должника. Стоит изучить информацию в отношении должника по базе данных исполнительных производств, проверить его адрес на массовость на сайте egrul.nalog.ru.

Например, в деле № А40-124117/15 суд указал, что на момент совершения оспариваемых сделок в отношении должника были возбуждены исполнительные производства, должник был зарегистрирован по адресу массовой регистрации. Поскольку эти сведения являются общедоступными, стороне по сделке должно было быть известно о неудовлетворительном финансовом состоянии должника (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03 ноября 2017 года № Ф05-15689/2017 по делу № А40-124117/2015).

В деле № А40-219426/16 суд посчитал, что третьему лицу должно было быть известно о неплатёжеспособности должника, поскольку в СМИ распространялась информация о возможной санации последнего, а крупнейшие международные рейтинговые агентства понизили его рейтинг, указав на снижение прибыльности и ухудшение капитальной базы (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 октября 2017 года № Ф05-14806/2017 по делу № А40-219426/2016).

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При рассмотрении заявлений об оспаривании сделок должника в 50% случаев суды встают на сторону кредитора: из 9 532 заявлений, поданных в первой половине 2017 года, было удовлетворено 4681 заявлений. Таким образом, подача заявления об оспаривании сделок должника является эффективным механизмом увеличения размера конкурсной массы.