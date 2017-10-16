Ошибочка вышла: из-за неверного ИНН оштрафовали не того человека

Аноним

Надо всей стране закрыть счёта в банке и будет Графу кряк. Это банк людей с вкладами ещё в 90-х к... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

msneg Аноним, Вы писали:Еще не надо забывать про страховые взносы на обязательное социальное страховани... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

В июне продал гараж как физлицо. Продал тоже физлицу. Прислали требование к 25 сетября отчитаться... Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»

room111 Вы хоть дело то читали? Руководство компании создало дубликат и даже наименование оставило п... Перевод деятельности на зависимую организацию не помог уйти от уплаты доначисленных налогов

Аноним

Даже в СССР, МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 70 руб. НЕ ОБЛАГАЛАСЬ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ. Если перевести на наш... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

Диана Г.Н. Непонятно, чем хвалиться.. Европейцы и все остальные сознательно не идут на тотальную оцифровку и... Как «цифра» помогает ФНС собирать налоги

ToT любовники то ладно пусть платят налоги, Как это )))) Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

Не тех проверяют рыба гниёт сголовы, ачто проверять нищий народ .за бугром более 5 трилл..у алега... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

Аноним

Аноним, Вы писали:Плюсую предыдущему оратору. Тоже выдали справку на бумажке, приходится постоянн... Справка заменяет пенсионное удостоверение

Аноним

до абсурда довели. любовники то ладно пусть платят налоги, но если это по доброй воле в благотвор... Любовники не хотят платить НДФЛ

Alexander_Smirnov Аноним, Вы писали:А если любовник мне каждый месяц кидает деньги , ровно 20 тыщ, у меня что могут... Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!

Аноним

Когда коту делать нечего. Формат электронных счетов-фактур поменяется

Аноним

Переоценка кадастровой стоимости у нас в регионе стоит 55тр за объект, мы каждые пять лет ее дела... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:теперь понимаете, за кого голосовать!? От перемены мест ... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Да здравствуют большие советские микросхемы, самые большие микросхемы в мире Наши налоговые органы лучшие в мире!

Аноним

Еще не надо забывать про страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных сл... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

У 100% компаний можно блокировать счета по этим условиям Странно что вы за всех решили комм... Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Аноним

ibs_rnd, Вы писали:Интересно, а есть информация о каких суммах перевода идёт речь? Теперь что, на... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

Аноним

Добрый день Все новое хорошо забытое старое. При советской власти у торговли был налог с обо... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Непонятно, почему надо до Грефа итти... Не нравится банк - закрыл счёт, и привет дяде! Многие на ... Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт

Аноним

Kalita, Вы писали:США нет соскучились по налогу с продаж? по разным ставкам, в разных штата... Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями

Аноним

Всё отобрать, а потом выдавать по мере необходимости. Если необходимость по мнению властей возник... Нет денег? Налоги возьмут золотом

mira752 Ну 300 тыс. это из серии "глаза велики", можно за 50, а можно и за 20. От размера вашего бизнеса ... ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

Аноним

Спасибо за статью! Скажите,пожалуйста,у нас со счета сняли 8700 (штраф), но все равно висит огран... Что делать, если налоговая инспекция «заблокировала» счета?

Над.К Так они же не родственники. Так что облагается по полной. Без разницы, родственники или не... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

А если ей оформить все, как следует, то еще и пенсия тикать будет. Опять же больничные оплачивать... Любовники не хотят платить НДФЛ

Аноним

налог на имущество!!! на имущество ... на то что пока зарабатывал на это имущество платил налоги.... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

ibs_rnd, Вы писали:[b]Аноним[/b], а может это дарение было... С обеих сторон... Так они же н... Любовники не хотят платить НДФЛ

Grizzly Аноним, Вы писали:А что это за микробизнес такой - ОС на 250 миллионов? А это не микробизнес... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

И не только первичку похоже... Глава ФНС: реформа ККТ выгодна всем

Paul56 Вечно у депутатишек "выпадающие доходы". Еще медведя не убили, а уже шкуру раскидали по карманам.... ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!

Аноним

ibs_rnd, Вы писали:[b]Аноним[/b], а может это дарение было... С обеих сторон... А как же акт... Любовники не хотят платить НДФЛ