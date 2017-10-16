Ошибочка вышла: из-за неверного ИНН оштрафовали не того человека
Нижневартовская МИФНС оштрафовала за несдачу декларации пенсионера, не имевшего никакого отношения к предприятию. Вступиться за него пришлось прокуратуре.
Инспекцией в отношении конкурсного управляющего ООО был составлен протокол об административном правонарушении по факту нарушения сроков предоставления налоговой декларации. Однако при составлении протокола налоговый инспектор ошибочно указал ИНН другого лица. В результате к административной ответственности привлечён пенсионер, не имеющий никакого отношения к ООО.
Пенсионеру пришлось обратится в прокуратуру. Прокурор города внёс в адрес налогового органа представление, налоговые органы, как утверждается в сообщении прокуратуры, наказали виновных. А вот решение суда о штрафе так просто не отменишь - прокуратуре придется его обжаловать.