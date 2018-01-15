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Кто нагрянет к вам с проверкой в 2018. Проверьте списки

Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте Сводный план проведения плановых проверок юрлиц и ИП на 2018 год.

При формировании плана прокурорами изучены около 412 тысяч предложений органов контроля всех уровней о проведении в 2018 году проверок субъектов предпринимательства.

В результате проделанной работы в Сводный план на 2018 год включены плановые проверки в отношении 350 тысяч хозяйствующих субъектов.

Проверьте, нет ли вас в этом списке.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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