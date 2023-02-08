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- Можно ли работать в трех местах одновременно: что говорят суды
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Можно ли работать в трех местах одновременно: что говорят суды
Нередко сотрудники невнимательно читают текст трудового договора. Рассчитывают на устные договоренности с работодателем. Но это может привести к большим неприятностям. Например, которые связаны с конкретным местом работы. Разберем на примере.
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