Можно ли работать в трех местах одновременно: что говорят суды

Нередко сотрудники невнимательно читают текст трудового договора. Рассчитывают на устные договоренности с работодателем. Но это может привести к большим неприятностям. Например, которые связаны с конкретным местом работы. Разберем на примере.