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Как правильно считать обесценение: разъясняет Банк России

Проводить обесценение обязательно. У компаний нет выбора. Если на конец отчетного периода есть признаки обесценения, проведите тест. Признаки есть внешние и внутренние. Например, увеличение рыночных процентных ставок. Или физическое повреждение объекта. Но тут есть два варианта, и ими нужно правильно пользоваться.

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