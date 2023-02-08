Как правильно считать обесценение: разъясняет Банк России

Проводить обесценение обязательно. У компаний нет выбора. Если на конец отчетного периода есть признаки обесценения, проведите тест. Признаки есть внешние и внутренние. Например, увеличение рыночных процентных ставок. Или физическое повреждение объекта. Но тут есть два варианта, и ими нужно правильно пользоваться.