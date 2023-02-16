Как сдать отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах»

После слияния ПФР и ФСС ежемесячная форма СЗВ-М «приказала долго жить» и вместо нее страхователям необходимо с 2023 года предоставлять в налоговую «Персонифицированные сведения о физических лицах».