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Как сдать отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах»
После слияния ПФР и ФСС ежемесячная форма СЗВ-М «приказала долго жить» и вместо нее страхователям необходимо с 2023 года предоставлять в налоговую «Персонифицированные сведения о физических лицах».
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