Больничный лист на дистанционке: как оформить и что считается рабочим днем

Обычно больничный лист – это повод не ходить на работу. Или возможность не ходить на работу, если на это действительно нет сил. Но дистанционщики и так работают из дома. Из-за этого возникают казусы, которые приходится разрешать даже в суде.