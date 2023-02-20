Аванс в декабре, зарплата в январе: заполняем 6-НДФЛ + таблица с примером расчета

Аванс за декабрь, выплаченный в январе, надо отразить в разделе 2 и справках формы 6-НДФЛ за 2022 год и не надо отражать в разделе 1. Разбираем на примере.