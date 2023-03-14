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- Какую статистическую отчетность сдает малый бизнес
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Какую статистическую отчетность сдает малый бизнес
Кроме отчетности в ФНС и ФСС, бизнесу также нужно отчитываться перед Федеральной службой государственной статистики. Крупный бизнес сдает статистическую отчетность регулярно, а микро- и малый бизнес — в упрощенном порядке и только в случае попадания в выборку Росстата.
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