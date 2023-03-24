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Разбор. Заполняем мартовское уведомление и платежку по ЕНП: образцы

В уведомлении, которое надо сдать до 27 марта, будут страховые взносы и НДФЛ.

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