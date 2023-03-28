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- Как бухгалтеру оформить больничный лист в 1С:Бухгалтерия
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Как бухгалтеру оформить больничный лист в 1С:Бухгалтерия
Благодаря электронному документообороту обмен информацией происходит быстро, по ЭДО, без участи заболевшего работника и без оформления листка нетрудоспособности на бумаге.
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