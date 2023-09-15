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- Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал
Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал
Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.
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