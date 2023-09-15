Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.

Что случилось Правило уменьшения налогов на взносы Для кого правила не изменились Когда и как учитывать взносы в уменьшение налогов Что делать, если налог уже был уплачен, а по новым правилам его не будет 💡Совет от главреда