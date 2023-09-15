Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

  • Главная
  • Разборы законов
  • Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал

Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал

Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .