Что уже изменилось и что еще изменится по УСН Уточняют порядок расчета налога при смене ставки из-за переезда, а также при превышении лимита с одновременным снижением базы. Поменяли порядок уменьшения налога на взносы, разрешили сдавать отрицательные уведомления.

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