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Допрос в налоговой: что нужно знать + протокол
Допрос свидетеля – мероприятие налогового контроля, основная цель которого – получение сведений по проверке или конкретной сделке (а конечная цель — увеличить сумму поступлений в бюджет). К допросу нужно отнестись внимательно и осторожно, последствия необдуманных ответов могут привести к проблемам для организации или ИП, а также для того, кого допросили.
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