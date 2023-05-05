Допрос в налоговой: что нужно знать + протокол

Допрос свидетеля – мероприятие налогового контроля, основная цель которого – получение сведений по проверке или конкретной сделке (а конечная цель — увеличить сумму поступлений в бюджет). К допросу нужно отнестись внимательно и осторожно, последствия необдуманных ответов могут привести к проблемам для организации или ИП, а также для того, кого допросили.