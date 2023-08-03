Главные правила безопасной работы с самозанятыми. Мини-курс Разберем, каким правилам должна следовать компания, которая привлекает самозанятых, чтобы к ней не было претензий от ФНС.

Видео У самозанятого должна подчеркиваться сдельность работы Что сделать, чтобы отношения не переквалифицировали в трудовые?