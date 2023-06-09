Изменения по НДФЛ: два уведомления, суточные для разъездных работников, упрощенный соцвычет и другие По-новому будут считать НДФЛ с зарплаты заграничных дистанционщиков, будут новые правила для соцвычета и стандартного вычета. Комментировать

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