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- Изменения по НДФЛ: два уведомления, суточные для разъездных работников, упрощенный соцвычет и другие
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Изменения по НДФЛ: два уведомления, суточные для разъездных работников, упрощенный соцвычет и другие
По-новому будут считать НДФЛ с зарплаты заграничных дистанционщиков, будут новые правила для соцвычета и стандартного вычета.
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