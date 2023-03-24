Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

3 карточки
Входит в Клерк.Премиум

Как ИП заполнить платежное поручение на уплату фиксированных взносов + пример платежки

С 2023 года существенно изменился порядок уплаты страховых взносов. От способа уплаты зависит необходимость подачи в ИФНС заявления о зачете для дальнейшего уменьшения на них патента и авансов по УСН.

и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?

Материалы в разборе

Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью

Уже есть аккаунт с доступом?

Комментарии