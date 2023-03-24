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- Как ИП заполнить платежное поручение на уплату фиксированных взносов + пример платежки
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Как ИП заполнить платежное поручение на уплату фиксированных взносов + пример платежки
С 2023 года существенно изменился порядок уплаты страховых взносов. От способа уплаты зависит необходимость подачи в ИФНС заявления о зачете для дальнейшего уменьшения на них патента и авансов по УСН.
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