Как исправить чужую ошибку в трудовой книжке. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каком порядке нужно исправить ошибочную запись в трудовой книжке сотрудника, если предыдущий работодатель неправильно проставил дату его увольнения. Комментировать

Видео Как действовать, если в трудовой книжке неправильно проставлена дата увольнения Как исправить некорректные данные Что делать, если организация реорганизована или ликвидирована