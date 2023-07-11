Как исправляют ошибки в УПД. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно исправить УПД.

Видео Ошибки и вычет по НДС Корректировочный и исправленный УПД Что делать, если неправильно указана сумма заказа или дата отгрузки?