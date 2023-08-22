Как изменился порядок списания денег с ЕНС Теперь НДФЛ в приоритете. Причем не только при списании денег в бюджет, но и при резервировании, для которого даже не нужно заявление. Кроме НДФЛ автоматический зачет будет по взносам и имущественным налогам физлиц.

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