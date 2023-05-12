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- Как перенести отпуск из-за больничного + образцы документов
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Как перенести отпуск из-за больничного + образцы документов
Очередной отпуск сотрудника совпал с периодом его временной нетрудоспособности. Разберем, можно ли перенести отпуск по данному основанию и как это сделать.
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