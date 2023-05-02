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- Как получить социальный вычет на обучение + памятка со списком документов
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Как получить социальный вычет на обучение + памятка со списком документов
Физлица могут вернуть часть денег, потраченных на образовательные услуги, через получение социального налогового вычета, но важно соблюсти процедуру, сроки и собрать необходимые документы.
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