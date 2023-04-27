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Как поспорить с налоговой и выиграть. Судебная практика по налоговым спорам в пользу компаний

ФНС тоже ошибается – неверно трактует НК, нарушает сроки, не предъявляет доказательств и требует сверх того что положено законом. Собрали практику, которая поможет отбиться от обвинений и излишних запросов, применяйте для защиты.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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