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- Какие налоги и когда будет платить бухгалтер малого бизнеса на новых территориях в 2023 году
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Какие налоги и когда будет платить бухгалтер малого бизнеса на новых территориях в 2023 году
На компании из новых регионов с 1 января 2023 года распространяются нормы НК РФ. Разберем подробно, что это за нормы.
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