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Какие налоги войдут в апрельское уведомление по ЕНП

Очередное уведомление по ЕНП надо сдать до 25 апреля. По зарплате там будет НДФЛ, но не будет страховых взносов. Еще будут имущественные налоги и аванс по УСН.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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