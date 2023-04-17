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- Какие налоги войдут в апрельское уведомление по ЕНП
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Какие налоги войдут в апрельское уведомление по ЕНП
Очередное уведомление по ЕНП надо сдать до 25 апреля. По зарплате там будет НДФЛ, но не будет страховых взносов. Еще будут имущественные налоги и аванс по УСН.
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