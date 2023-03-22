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Какие налоговые вычеты можно получить через работодателя в 2023 году

Налоговый вычет – льгота, которая позволяет физическому лицу уменьшить или вернуть себе часть уплаченного налога на доходы. Получить ее можно как через ИФНС, так и у работодателя.

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