Какие налоговые вычеты можно получить через работодателя в 2023 году

Налоговый вычет – льгота, которая позволяет физическому лицу уменьшить или вернуть себе часть уплаченного налога на доходы. Получить ее можно как через ИФНС, так и у работодателя.