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Какими документами подтвердить срок командировки сотрудника в 2023 году

При выездной проверке ФНС особенно интересуется расходами. Документы могут запросить и при встречной проверке для подтверждения добосовестности и реальности сделки. Сейчас нет обязанности оформлять командировочное удостоверение и ставить в нем отметки, а срок нахождения командировки подтверждается проездными документами. Но что, если их нет?

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