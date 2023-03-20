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- Какими документами подтвердить срок командировки сотрудника в 2023 году
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Какими документами подтвердить срок командировки сотрудника в 2023 году
При выездной проверке ФНС особенно интересуется расходами. Документы могут запросить и при встречной проверке для подтверждения добосовестности и реальности сделки. Сейчас нет обязанности оформлять командировочное удостоверение и ставить в нем отметки, а срок нахождения командировки подтверждается проездными документами. Но что, если их нет?
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