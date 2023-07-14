Код УИН в платежном поручении 2023. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое код УИН и когда его нужно отражать в платежном поручении.

Видео Что такое код УИН Когда в платежном поручении проставляется код УИН Для чего нужен код УИН