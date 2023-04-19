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- Новый 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года
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Новый 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года
Начиная с отчета за 1 квартал 2023 года 6-НДФЛ сдается по обновленной форме. Разберем, что изменилось в отчетности по доходу сотрудников, в какие сроки нужно направить отчет в ИФНС, на что обратить внимание при заполнении.
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