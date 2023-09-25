Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы. 10

Введение Какие налоги заменяет патентная система налогообложения В чем плюсы и минусы ПСН На какие виды деятельности можно получить патент в 2023 Какие виды деятельности запрещены для ПСН в 2023 Какие есть ограничения для патентной системы налогообложения На сколько дается патент Как рассчитать стоимость патента в 2023: формулы и калькулятор В каком порядке применять налоговый вычет на патенте Как перейти на патентную систему налогообложения: образец заявления Кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами для ПСН Какой учет вести при патентной системе налогообложения Когда предприниматель может потерять право на патент и как действовать Как закрыть бизнес на ПСН 💡Совет от главреда