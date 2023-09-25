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- Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
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