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Переходим на электронные перевозочные документы: что надо знать компании

Любая компания вправе перейти на электронные перевозочные документы. У такого перехода есть как преимущества, так и недостатки. Поэтому организациям стоит сначала оценить выгоду от перехода. По крайней мере, до того, как это станет обязательным. Разберем, что это за параметры.

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