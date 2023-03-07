Переходим на электронные перевозочные документы: что надо знать компании

Любая компания вправе перейти на электронные перевозочные документы. У такого перехода есть как преимущества, так и недостатки. Поэтому организациям стоит сначала оценить выгоду от перехода. По крайней мере, до того, как это станет обязательным. Разберем, что это за параметры.