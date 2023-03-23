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Подтверждение основного вида деятельности в 2023 году
Чтобы СФР правильно установил класспрофессионального ристка и тариф взносов на 2023 год, организации должны подтвердить основной вид деятельности. Разберем, как подтвердить ОВД в 2023 году.
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