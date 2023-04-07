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Производственная травма в 2023 году: как посчитать компенсацию, штрафы
Производственной может считаться любая травма – телесное повреждение, полученное в результате несчастного случая, случившегося на работе, в том числе и за пределами рабочего времени.
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