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- Справка об отсутствии судимости в 2023 году. Кому нужна, как получить + памятка
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Справка об отсутствии судимости в 2023 году. Кому нужна, как получить + памятка
Справка об отсутствии судимости (факта уголовного преследования, прекращения такового в связи с реабилитацией) может быть затребована помимо прочих документов при приеме на работу (ст. 65 ТК) при условии, что лицо устраивается на работу по определенным видам деятельности.
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