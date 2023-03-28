Справка об отсутствии судимости в 2023 году. Кому нужна, как получить + памятка

Справка об отсутствии судимости (факта уголовного преследования, прекращения такового в связи с реабилитацией) может быть затребована помимо прочих документов при приеме на работу (ст. 65 ТК) при условии, что лицо устраивается на работу по определенным видам деятельности.