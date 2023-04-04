Совмещение и совместительство: в чем разница

В кризисных условиях, когда расходы растут быстрее доходов, многие трудящиеся берут на себя дополнительную нагрузку в виде совместительства или совмещения. Разница между этими понятиями имеет ключевое значение, поскольку от этого зависит ряд важных вопросов.