- Главная →
- Разборы законов →
- В 2023 году надо сдавать уведомления на транспортный, земельный налоги и налог на имущество
7 карточек
Входит в Клерк.Премиум
В 2023 году надо сдавать уведомления на транспортный, земельный налоги и налог на имущество
По имущественным налогам бизнеса предусмотрены авансовые платежи, поэтому ежеквартально надо сдавать уведомления.
и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?
Материалы в разборе
Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью
Уже есть аккаунт с доступом?
Комментарии