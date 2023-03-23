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7 карточек
Входит в Клерк.Премиум

В 2023 году надо сдавать уведомления на транспортный, земельный налоги и налог на имущество

По имущественным налогам бизнеса предусмотрены авансовые платежи, поэтому ежеквартально надо сдавать уведомления.

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