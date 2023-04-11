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Все про учебные отпуска: шпаргалка для кадровиков и бухгалтеров

Сотрудникам, которые совмещают работу с обучением, для сдачи экзаменов, защиты диссертации, прохождения промежуточной сессии, предусмотрены учебные отпуска. Что должен знать работодатель об учебном отпуске?

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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