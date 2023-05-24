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- Все штрафы по путевым листам + таблица для скачивания
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Все штрафы по путевым листам + таблица для скачивания
Путевые листы должны оформлять все компании и ИП, которые применяют транспортные средства для перевозок. За отсутствие или неправильное оформление этого документа нарушителям грозят штрафы. Разберем, какие.
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