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Все штрафы по путевым листам + таблица для скачивания 

Путевые листы должны оформлять все компании и ИП, которые применяют  транспортные средства для перевозок. За отсутствие или неправильное оформление этого документа нарушителям грозят штрафы. Разберем, какие.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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