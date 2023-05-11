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Выплаты при сокращении штата
Увольнение в связи с сокращением штата — одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Разберем, какие выплаты необходимо произвести сотрудникам, отношения с которыми прекращаются по указанной причине.
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