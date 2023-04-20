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- Зачем компании два директора и как это оформить + образец заявления
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Зачем компании два директора и как это оформить + образец заявления
Традиционно считается, что директор может быть лишь один, но вот уже несколько лет возможно назначение двух и более директоров. Есть ряд ситуаций, когда это целесообразно. Главное – все правильно оформить.
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