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Зачем компании два директора и как это оформить + образец заявления

Традиционно считается, что директор может быть лишь один, но вот уже несколько лет возможно назначение двух и более директоров. Есть ряд ситуаций, когда это целесообразно. Главное – все правильно оформить.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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