17 финансовых советов перед отпуском

Отправляясь в путешествие, не стоит забывать, что оно может быть как увлекательным, так и доставлять массу проблем. Если пришло время собираться в отпуск или командировку, к этому, казалось бы, банальному мероприятию лучше подготовиться и просчитать все возможные риски.

Статья ведущих экспертов портала atlantravel.ru поможет, не упуская ни одной мелочи, грамотно приготовиться к дороге.



Совет 1. Сделать копии всех важных документов. По приезду в отель можно положить их в отдельный шкафчик с ключом. Такая мера нужна на случай утери кошелька с документами, удостоверяющими личность.



Совет 2. Не стоит надевать одежду, по которой сразу будет понятно иностранное происхождение человека. Это может приманить грабителей, воришек и оставить туриста без гроша.



Совет 3. Все нюансы, касающиеся той или иной страны, лучше узнавать до отъезда, чтобы не лишиться нужных вещей в аэропорту. В ряд стран нельзя ввозить определенные предметы.



Совет 4. В дорожной сумке обязательно должна лежать небольшая аптечка с минимальным набором медикаментов.



Совет 5. Покупка страхового полиса очень важна, поскольку если произойдет несчастный случай, лечение в чужой стране может обойтись в нешуточную сумму, баснословную в переводе на родную валюту.



Совет 6. Лучше переписать все важные телефонные номера в отдельный блокнот, чтобы можно было связаться с родными и друзьями в случае, если мобильный телефон будет потерян или украден.



Совет 7. Не стоит держать в кошельке крупную сумму денег и кучу карточек. Карты будет достаточно и одной, и еще одну можно оставить в отеле в надежном месте, на случай утери кошелька.



Совет 8. Следует определиться, нужны ли дорожные чеки. Далеко не каждый торговец их принимает, а за обналичку таких чеков может взиматься баснословная комиссия. Независимо от того, кто сколько зарабатывает, отсутствие дополнительного вознаграждения банка будет приятным бонусом.



Совет 9. Перед отъездом лучше перепроверить срок действия платежной карточки и хорошенько запомнить пин-код.



Совет 10. Обсудить с сотрудником банка свои планы по расчетам с карты. Некоторые действия могут быть запрещены за рубежом, и банк просто заблокирует счет.



Совет 11. Стоит обратить внимание на сувениры, вывозимые из страны, нужно обязательно сохранять чеки на такие покупки.



Совет 12. Если планируется долгая поездка, лучше приобрести универсальную дебетовую или кредитную карту, для которой предусмотрены самые низкие комиссии по всему миру. Информацию по таким пластикам можно найти в Сети.



Совет 13. Стоит найти организацию, являющуюся партнером банка, в котором обслуживается карта путешественника. Это поможет сэкономить на комиссии при обналичивании средств в терминалах.



Совет 14. Совершая покупки с помощью карты или пользуясь банкоматом за рубежом, предварительно нужно убедиться, что карта международная.



Совет 15. Терминалы за границей такие же, как и в России, но могут отличаться взымаемыми комиссионными взносами.



Совет 16. Запастись некоторой суммой денег в валюте страны, куда турист держит путь. Если не получилось сделать это вовремя, еще есть время купить ее в обменных пунктах в аэропорту. Такие финансы пригодятся для оплаты такси по приезду и, например, на обед по дороге в отель.



Совет 17. Если есть возможность, лучше везде расплачиваться за товары и услуги исключительно наличкой. Многие торговцы не хотят принимать оплату по кредиткам, поскольку с них взымается определенный налог за такие операции и им может быть просто не выгодна такая сделка.



Применение хотя бы половины этих советов поможет здорово сэкономить деньги и нервы в чужой стране и сделать приключение более увлекательным и приятным! Еще больше полезной информации и лайфхаков по отдыху читайте в специализированном блоге. Счастливых путешествий и позитивных эмоций!