10 лучших программ для контроля и мониторинга сотрудников

Предлагаем вашему вниманию честный рейтинг программ для учёта рабочего времени сотрудников, составленный экспертами в области консалтинга и автоматизации бизнес-процессов.

Что такое программа мониторинга сотрудников?

Программа контроля и мониторинга сотрудников (англ. Employee Monitoring Software) – программное обеспечение, позволяющее руководителям контролировать сотрудников за ПК, учитывать их рабочее время, анализировать деятельность за рабочими компьютерами и повышать такие показатели, как продуктивность и вовлеченность в рабочий процесс.

В чем эффект программ для контроля сотрудников?

Повышение продуктивности персонала, автоматизация учёта рабочего времени, мониторинг работы удалённых сотрудников, защита от утечек корпоративной информации, обеспечение прозрачности рабочих процессов.

Похожие классы программ:

Time Tracking Software – облегченная версия Employee Monitoring Software, включающая только инструменты учёта рабочего времени и анализа продуктивности.

DLP Software (Data Loss Protection) - система для защиты от утечек информации. Анализирует весь входящий и исходящий трафик.

UBA Software (User Behavior Analytic) - система для анализа действий пользователя и выявления аномалий.

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Готовый рейтинг

Учёт времени Аналитика Мониторинг Удалённый контроль Удобство Цена Балл Kickidler 10 10 10 9 10 8 57 LanAgent 10 9 9 9 8 10 55 StaffCtop 10 10 8 9 9 8 54 Yaware 10 10 7 9 10 8 54 Bitcop 10 10 6 9 10 9 54 Crocotime 10 10 6 9 10 8 53 Стахановец 10 10 9 9 8 7 53 Solar addvisor 10 8 0 (10)* 9 8 6 41 Инсайдер РФ 9 8 2 2 10 6 37 Timetta 7 7 0 8 7 8 37

*Solar addvisor не обладает встроенными возможностями для мониторинга, но они есть в другом продукте платформы – DLP системе Solar Dozor.

Методика оценки – и почему мы выбрали для подсчёта рейтинга именно эти параметры

Чтобы составить ТОП программ для контроля и мониторинга сотрудников – и при этом не перегрузить читателей лишними подсчётами – мы выбрали 6 ключевых параметров:

Инструменты для учёта времени. Основа основ: чем точнее программа определяет, сколько времени ваши сотрудники потратили на различные задачи и отдых, тем проще вам их контролировать. Инструменты для анализа продуктивности. Автоматическая обработка полученных данных – например, формирование отчётов по продуктивности сотрудников. Инструменты для мониторинга. Сервисы, которые решение предлагает для прямого контроля над сотрудниками: есть ли онлайн-доступ к экрану, запись видео, скриншоты и т. д. Инструменты для контроля удалённых сотрудников. Сервисы для самоконтроля, модули для домашних компьютеров. Удобство в использовании. Насколько просто пользоваться программой, не возникает ли вопросов или затруднений. Цены. Сколько стоит система учёта рабочего времени, по какой модели распространяется.

По каждому пункту программа получала оценку от 1 до 10, а потом, по суммарному баллу, занимала своё место в ТОПе. Так мы и составили общий рейтинг, который вы видите выше.

Kickidler

Лидер ТОПа: система для контроля и мониторинга сотрудников, ориентированная на ненавязчивое наблюдение и простоту в использовании. Легко подстраивается под любые нужды, разворачивается буквально за несколько минут, предлагает широкий набор функций – в том числе специальный модуль для контроля удалённых сотрудников («Автокик»).

Учёт времени

По этому параметру почти все участники рейтинга очень близки друг к другу: рабочее время отслеживают встроенные тайм-трекеры, которые:

фиксируют начало и окончание активности за компьютером, периоды простоя;

учитывают общее время работы за ПК, учитывая всевозможные перерывы;

автоматически составляют табель учёта рабочего времени;

также учитывают время работы в разных приложениях, а также на разных сайтах.

Преимущество Kickidler в том, что периоды активности записываются с очень высокой детализацией – вы получаете полную картину того, чем занимался сотрудник в течение рабочего дня.

Анализ продуктивности

Kickidler позволяет анализировать продуктивность сотрудников за ПК, учитывая, не только, какие сайты и приложения они используют для работы, но и насколько интенсивно они работают.

В отличие от других программ и приложений, продуктивность сотрудников считается с более высокой точностью, благодаря уникальному алгоритму.

В дополнение к стандартным отчётам об использовании рабочего времени (Отчет по эффективности, Отчет по приложениям, Отчет по времени и т. д.) Kickidler предлагает:

Отчет по динамике - сводку по изменению продуктивности сотрудников за выбранный период.

Детали дня – своего рода фотография рабочего дня сотрудников, детальный анализ продуктивности, построенный на основе очень частых измерений (период всего 5 минут);

Рейтинг сотрудников – отчет, позволяющий сравнить сотрудников по разным видам активности.

Есть отчёты по количеству нарушений (в том числе удобные гистограммы), лента активности, рейтинг сотрудников. Всего перечисленного вполне достаточно для того, чтобы оценить положение дел в организации – и понять, как ваши действия на него влияют.

Мониторинг сотрудников

Программа контроля сотрудников Kickidler обладает самым мощным функционалом для мониторинга сотрудников. С помощью Kickidler можно:

в реальном времени просматривать рабочие столы ваших сотрудников: изображения выводятся в удобной настраиваемой сетке (Квадраторе), причём контур картинки обозначает, чем именно сотрудник занят (красный – непродуктивная активность, зелёный – продуктивная). Количество просматриваемых экранов – не ограничено. Если экранов становится очень много, то можно распределить их по вкладкам, например, по структурной принадлежности;

записывать всю видеоисторию действий сотрудников за компьютерами. Это не просто запись экрана, но и список запущенных приложений, шкала нарушений и запись клавиатурного ввода. Видео хранятся в индексируемой базе, откуда легко можно выгрузить только необходимый вам фрагмент по какому-либо действию. Будь то посещение запрещённого сайта, либо ввод подозрительного ключевого слова.

записывать все нажатия клавиатуры: контролировать переписки в мессенджерах и т. д.

при необходимости получать полный доступ к компьютеру сотрудника, вплоть до перехвата управления.

Все эти функции гибко настраиваются: вы можете выбрать тот уровень мониторинга, который соответствует вашим потребностям.

Набор инструментов для контроля удалённых сотрудников «Автокик»

Специально для контроля удалённых сотрудников разработчиками Kickidler создан модуль «Автокик»: это система, которая позволяет сотрудникам самим видеть собственную продуктивность, получать уведомления в случае спада продуктивности или простое, а также самостоятельно включать и отключать мониторинг.

«Автокик» идеально подходит для дистанционной работы: он не напрягает сотрудника лишним контролем и вниманием со стороны руководителя, не создаёт стрессовую ситуацию, но помогает дисциплинироваться и следить за рабочим процессом.

Удобство

Одно из главных преимуществ Kickidler: продуманный интерфейс и отличные базовые настройки. Система разворачивается из облака, устанавливается на компьютеры в несколько кликов и сразу начинает работать. Все основные функции даже новичок освоит за полчаса, а продвинутые возможности вы будете открывать для себя по мере возникновения потребности в них, без лишних трат времени и сил.

Цена

Стоимость Kickidler зависит от количества компьютеров и срока действия лицензии, от 220 рублей в месяц за одного пользователя (такая цена будет при условии покупки лицензии на три года).

По сумме всего перечисленного Kickidler – эталон системы контроля и мониторинга сотрудников. Универсальный (соответствует потребностям малого, среднего и крупного бизнеса), простой в установке и использовании, имеющий очень широкие возможности, этот программный комплекс подходит всем. И в этом его главное преимущество.

LanAgent

Мощный программный комплекс, ориентированный прежде всего на защиту конфиденциальных данных и обеспечение информационной безопасности компании. Из-за этого может выглядеть несколько неуклюже, однако возможности программы перевешивают неудобства при её использовании.

Учёт времени

Аналогично Kickidler, программа собирает полную картину о рабочем дне ваших сотрудников – активность в программах, проведённое за компьютером время и т. д.

Аналитика

LanAgent умеет формировать табель рабочего времени, предоставляет в ваше распоряжение детализированную ленту активности и отчёты по продуктивности работы, а также информацию о печати на принтере. С точки зрения гибкости настройки аналитики, количества сводок данных и вариантов их представления проигрывает Кикидлеру, однако основными инструментами обладает.

Мониторинг

В плане наблюдение и контроля над сотрудниками LanAgent решение очень серьёзное: запись экрана, просмотр рабочих столов в реальном времени, кейлоггер, скриншоты, перехват сообщений в мессенджерах и соцсетях, теневое копирование файлов, активные оповещения о нарушениях заданной политики безопасности – если для вас на первом месте информационная безопасность, LanAgent не уступает Kickidler.

Удалённый контроль

Специальных сервисов нет, однако модуль можно установить и на удалённые компьютеры.

Удобство

Система немного напоминает бухгалтерскую программу, интуитивность не её конек, поэтому LanAgent требует особого внимания при установке и настройке. Кроме того, на обучение её использованию придётся потратить заметное количество времени и сил.

Цена

Стоимость лицензии зависит от количества пользователей и версии программы. В среднем месячная подписка обойдётся в 60-150 рублей за машину, а бессрочные лицензии в 890-3500 рублей за компьютер.

StaffCop

Третий номер в нашем рейтинге, решение StaffCop. Отличная система, ориентированная на простоту использования и гибкий контроль за сотрудниками.

Учёт времени

Всё стандартно: тайм-трекер, контроль присутствия, учёт времени в разных приложениях.

Аналитика

Классический набор отчётов. «Фишкой» программы является то, что табель учёта рабочего времени и табель использования принтеров составляются по регламентированным формам – их сразу же может забирать бухгалтерия.

Мониторинг

Комплект для мягкого контроля: есть онлайн-просмотр экранов и скриншоты по времени, кейлоггер.

Удалённый контроль

Без специальных возможностей, просто установка базовой версии программы на удалённый компьютер.

Удобство

Интерфейс хорошо продуман и не перегружен, устанавливается программа легко, пользоваться ей удобно – 10 без лишних слов.

Цена

От 280 рублей за одного пользователя ежемесячно, есть бессрочная версия.

Yaware

Ещё одна классическая программа софт-контроля за сотрудниками: чуть дороже предыдущей, но в остальном очень на неё похожа. Из плюсов больший уклон в бизнес-аналитику.

Учёт времени

Обычный комплект – тот же, что у конкурентов.

Аналитика

Табель рабочего времени и отчёты по продуктивности дополнены интересной функцией подсчёта бюджета проектов и задач, исходя из заданной часовой ставки и данных об активности сотрудников.

Мониторинг

Исключительно деликатный – ни доступа к рабочему столу подчинённого, ни кейлоггера. Придётся довольствоваться снимками экрана и кадрами с веб-камер.

Удалённый контроль

Используется базовый модуль.

Удобство

Нуждается во внимании к внедрению, рекомендуется первоначальное обучение использованию ПО.

Цены

В зависимости от функционала, от 240 рублей за пользователя в год (только тайм-трекер) до 480.

Bitcop

Хороший тайм-трекер, но функции мониторинга практически отсутствуют – если нет задачи обеспечить информационную безопасность компании, будет вполне приемлемым решением.

Учёт времени

Стандарт, всё есть: тайм-трекер, продуктивность, опоздания.

Аналитика

Полный набор – и лента активности (здесь она называется «Хронометраж дня»), и отчёт по структуре рабочего дня сотрудника, и сводки по продуктивности-времени. Всё, что нужно.

Мониторинг

Только скриншоты и отслеживание, не запустил ли пользователь запрещённое приложение. В остальном у сотрудников полная свобода.

Удалённый контроль

Стандартными средствами, без специальных разработок.

Удобство

Приятный интерфейс, хорошая структура, простая установка и настройка – всё отлично.

Цена

От 99 рублей в месяц за сотрудника, за 3300 рублей можно купить бессрочную лицензию. Очень доступное решение.

Crocotime

По сути тот же Bitcop, но чуть дороже – зато со встроенной поддержкой Active Directory.

Учёт времени

Стандарт.

Аналитика

Отчёты по рабочему времени и продуктивности, сводка по структуре рабочего дня, анализ процессов (позволяет соотнести рабочие задачи с использованными сайтами и приложениями).

Мониторинг

Только скриншоты.

Удалённый контроль

При помощи базового модуля.

Удобство

Простая и удобная программа, легко начать использовать прямо из коробки.

Цена

250 рублей в месяц за сотрудника.

Стахановец

Сколковский продукт для крупного бизнеса – тяжеловесный, с несколько перегруженным интерфейсом, но всё-таки достаточно мощный. Его главный недостаток заключается в сложности внедрения и использования.

Учёт времени

Стандартный набор.

Аналитика

Помимо обычных отчётов предлагает интересную функцию «граф связей», которая позволяет отследить все взаимодействия сотрудника внутри компании.

Мониторинг

Полный комплект возможностей: запись видео с экрана, мониторинг голосовых переговоров с автоматическим распознаванием речи, перехват сообщений в мессенджерах и соцсетях, геолокация ноутбуков – практически не уступает LanAgent, а в чём-то и превосходит его.

Удалённый контроль

Стандартными средствами ПО.

Удобство

Продукт достаточно сложный во внедрении и использовании, требует профессиональной поддержки.

Цена

От 400 рублей в месяц за одного пользователя.

Solar addvisor

Продукт Ростелекома, достаточно нишевый, созданный для крупного бизнеса. Минимальный пакет приобретаемых лицензий – 300 пользователей.

Учёт времени

Стандарт.

Аналитика

Формализованные отчёты по рабочему времени, профилирование должности.

Мониторинг

Программа не обладает сервисами для мониторинга, но их полный комплект предлагает другой продукт платформы: Solar Dozor. Впрочем, и заплатить за него придётся отдельно.

Удалённый контроль

Базовыми средствами.

Удобство

Тяжеловесный и громоздкий продукт, нуждающийся в профессиональной поддержке.

Цена

По запросу.

Инсайдер РФ

Новый на рынке, но динамично развивающийся сервис для оценки персонала.

Учёт времени

Стандарт.

Анализ продуктивности

Базовый набор таблиц, диаграмм и графиков по продуктивности сотрудников, контроль программ и сайтов, также, подобно Kickidler, есть отчет по динамике активности сотрудников.

Мониторинг

Снимки экрана, кейлоггер. Минимальный набор. Из уникальных фичей – цифровое досье сотрудника, то есть, система в одном месте хранит все данные по каждому работнику.

Удалённый контроль

Никаких обособленных инструментов для контроля удалённых сотрудников в программе пока нет.

Удобство

Программа на рынке совсем недавно, поэтому обладает лишь базовым набором функций, однако в новизне программы есть и преимущество, это удобный современный интерфейс.

Создатели программы, если будете читать эту статью – уберите кнопку «Получить Демо-доступ» с вашего сайта, бесяще закрывающую текст.

Цена

Цена программного обеспечения минимальная, поскольку продукт пока еще находится в режиме тестирования.

Timetta

И завершает топ необычное решение – это даже не система учёта рабочего времени и контроля над сотрудниками, а среда для бизнес-взаимодействия и аналитики. Ранее программа называлась WorkPoint.

Учёт времени

Отсутствует – по крайней мере, в привычном смысле. Сотрудники вручную заполняют таймшиты, а менеджеры их утверждают.

Аналитика

Очень широкий набор панелей по ключевым показателям для проектов, но все данные собираются вручную и структурируются тоже. Чёткая привязка к финансовой деятельности: планированию, учёту расходов и прибыли.

Мониторинг

Отсутствует.

Удалённый контроль

Стандартными средствами программы.

Удобство

Очень спорное – в рамках поставленного формата работы всё отлично, но заполнять отчёты вручную – это достаточно трудоёмко.

Цена

230-430 рублей в месяц за лицензию на одного пользователя.

Общий вывод

Многие программы для контроля и мониторинга сотрудников достаточно близки по своим возможностям, просто одни больше рассчитаны на крупный бизнес, другие – на мелкий. Одни предлагают максимум контроля и информационную безопасность, другие – мягкое наблюдение и простоту использования.

Лидер нашего рейтинга - программа Kickidler может быть использована по-разному. Вы можете закрутить все гайки и контролировать каждый вздох своих подчинённых, а можете ограничиться просмотром общих сводок с тайм-трекера и анализом продуктивности – выбор за вами. И, самое главное, вы можете гибко переключаться между этими режимами: в каждый момент времени Kickidler будет таким, как вам нужно.

Надеемся, этот рейтинг поможет вам принять осознанное решение по выбору системы контроля и мониторинга сотрудников. А если остались какие-то вопросы или нужна консультация, пишите, ответим!

P. S. Конечно, рынок такого ПО перечисленными 10 продуктами не ограничивается. Есть ещё «СпрутМонитор», Mipko Personal, IBS DataFort, StaffCounter, InspectSystem, teamon.live, Zecurion Staff Control и другие. Мы не стали подробно на них фокусироваться, потому что по общим возможностям и по популярности они всё-таки уступают приведённым в ТОПе решениям – если не знаете, что выбрать, рекомендуем остановиться на одной из программ нашего рейтинга.