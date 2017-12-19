Клерк.Ру
Новости компаний

Ваши услуги и товары на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

В связи с постоянными запросами пользователей, портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС открывает новый раздел – Услуги Партнеров и приглашает компании, работающие в секторе B2B и оказывающие качественные, востребованные малым и средним бизнесом услуги.

Услуги увидят более 2 млн Пользователей портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

Вы сможете донести информацию деловой аудитории России о своей услуге или товаре, получить новый поток клиентов.

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ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ – самый популярный портал по проверке контрагентов в РФ (по версии ТОП100 Рамблер).

Ежемесячно порталом пользуются более2миллионовпользователей.

Портал награжден Открытым Правительством РФ в 2017 году как:

• Лучший проект, популяризирующий открытые данные.

• Лучшее решение по развитию инфраструктуры открытых данных.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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