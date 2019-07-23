Бизнес тренер и социальный технолог: различия по Владимиру Тарасову

Владимир Тарасов - социальный технолог, бизнес тренер, основатель онлайн школы PremiumManagement (https://brammels.com/vladimir-tarasov-online-school/), автор деловых игр и тренингов. В коротком вебинаре он поделился своим мнением о недавнем исследовании рейтинга бизнес тренеров на просторах СНГ и рассказал о различиях профессий социального технология и бизнес тренера.

- Владимир Константинович, здравствуйте! Приветствуем вас с нашего континента.

- Добрый день. Я с нашего приветствую вас.

- Рада вас слышать.

- Взаимно.

- В наше время, кажется, совсем не зазорно заниматься саморекламой, что в личной жизни, что в бизнесе и профессии, например, бизнес-тренера.

- Может быть потому что, я немножко старше тех, для кого самореклама дело естественное. И поэтому для меня это дело не очень комфортно, самореклама. Мне кажется, что в ней есть некоторый легкий этический не симпатичный оттенок, в саморекламе, как таковой. Одно дело информирование! Надо различать, информирование о возможностях своих. Например обьявление врача, что он лечит людей и так далее. Чтоб его найти, как можно. А когда он заявляет, врач – я самый лучший врач на свете, то, я не знаю, какое надо иметь низкое образование, чтобы счесть это вполне правдоподобной информацией.

- А чем тогда отличается информирование от саморекламы?

- Информирование – это значит, практически, оформление фактов и, когда, люди реально следуют этой информации, то они не попадают в затруднения, у них нет столкновения с неприятными неожиданностями и так далее. А, если это самореклама, или реклама, и предполагается уж заранее, что это будет все не так, как говорилось раньше. Одно дело на витрине, другое дело в магазине. То это обман, тех, кто видит эту самую рекламу.

- На днях вам пришло поздравление с 1-ым местом в рейтинге лучших бизнес – тренеров в России 2016. Рейтинг был составлен на основании мнения 500 – а руководителей и собственников бизнеса в России, а также руководителей и директоров более, чем 100 – а компаний, организаторов тренингов, семинаров и конференций с участием русскоязычных спикеров и бизнес – экспертов. Поздравляем вас!

- Спасибо за поздравление. Конечно, получить такую оценку приятно, без сомнения. Хотя я ориентируюсь на внутренний критерий, но внешний критерий тоже, так сказать, приятный. Особенно что меня в этом немножко удивляет, в этом, то, что руководители отозвались, у которых учились и персонал, мне понятно. А вот, что там очень много тренингов компаний отозвалось, таким образом - спасибо за этот отзыв, но я работал с не очень многими тренингами компаний. Думаю, откуда ж они там взяли такую оценку меня, положительную. И начинаю думать, наверное, два источника: первый – это то, что говорят наши общие слушатели и второй источник, наверное, у меня многовато сидит представителей этой компании иногда на семинарах, я думаю. Но я благодарен без сомнения всем, кто, так сказать, мне высокую оценку дал за то, что они это сделали и в этом смысле доверяют мне. Доверяют мне в двух смыслах: во-первых, доверяют моей работе, а во-вторых, доверяют, что такая оценка меня не испортит.

- А на сколько вообще этот рейтинг соотносится с вашим самоощущением?

- Он не сильно для меня неожиданный. В том смысле, что я так предполагал, что меня оценивают. Но, с другой стороны, и в какой-то мере и неожиданный, потому что могли бы и не так оценить тоже. Ведь критериев оценки очень много и какой люди выбирают, так сказать, то есть трудно предугадать. Если смотреть по тому, кто еще в этом рейтинге, то в общем так, более или менее соответствуют моему представлению, хотя на чужих семинарах не бываю. Я о других бизнес-тренерах знаю, во основном от слушателей. И тут такого уж сильного расхождения нет. Нет таких точных совпадений, но и сильного расхождения с моим представлением о том, кто тренеры получше, кто послабее, нет сильного расхождения.

- На сколько мне известно, вы себя не позиционируете, в первую очередь, как бизнес – тренера. А социальной технолог, коим вы в первую очередь являетесь, на широком рынке звучит менее рекламно, чем бизнес – тренер, но тем не менее веско. Поэтому думаю скоро станет популярной фишкой в резюме ваших вольно и не вольно последователей из числа бизнес – тренеров. Социальный технолог – это кто и от чего он лечит?

- Ну сначала о бизнес – тренерах хочу сказать. На мой взгляд, хотя это вроде как профессия есть, бизнес – тренер, то есть люди зарабатывают таким образом деньги. Но профессия, с одной стороны тот способ, которым зарабатывают многие люди деньги, одинаковый способ. А с другой стороны, профессия подразумевает некоторую планку умений и навыков, которой не обладают люди, которые не этой профессии. А бизнес – тренер пока, сейчас еще, она такая, она с 0 начинается и до совершенства, то есть человек может почти ничего не уметь и не знать, и все-таки начать зарабатывать деньги этим путем. Поэтому она так по-настоящему и не сложилась. Меня в первые заставило задуматься об этом случай в Екатеринбурге, когда я заселялся в отель и уборщица с таким восторгом в глазах спросила меня – «Правда, говорят, что вы тренер?» Я говорю – «Ну да, я тренер». А там готовились какие-то большие спортивные соревнования. «А по какому виду спорта?», говорит она, так ожидающе слезно, говорит она. «Я бизнес – тренер». «А!», сказала она разочарованно. И я задумался, меня заставило задуматься о роли бизнес – тренера в обществе, как говорится. Но на самом деле, бизнес – тренер тот, кто практически использует разработки чужие, в узком смысле слова, бизнес – тренер, тот кто использует чужие разработки. Как только он начинает заниматься своей разработкой, делать, не добавлять свое бестолковое к толковому, а действительно ценность своей разработки, он уже перестает быть бизнес – тренером, он уже превращается в социального технолога. То есть, здесь такой резкой грани нет. Некоторые бизнес – тренеры пользуются чужим, но добавят что-то хорошее свое, а какие-то добавляют свое – лишь бы свое добавить. Тот так и остается бизнес – тренером, только он, если не добавлял, то был бы лучшим бизнес – тренером, чем сейчас, а тот, кто добавляет что-то хорошее он частично социальный технолог. Ну, поскольку, я занимаюсь больше разработками и мое внимание там, на разработке технологий, в опробований их, для меня преподавание и работа в качестве бизнес – тренера – это проверка моих разработок, прежде всего. И помощь к новым разработкам, то я себя позиционирую, как социальный технолог.

- Владимир Константинович, как по-вашему, если бизнес – тренер добавил, что-то от себя, как он считает хорошее или полезное, то он уже становится социальным технологом, в какой-то мере?

- Я встречный вопрос задам, если, скажем, я сейчас нарисую чашку, которая передо мной стоит, я уж стану художником, как вы считаете?

- Честно, да.

- То есть, я буду заниматься тем, чем занимается художник, но я художником еще не стану. Значит для того, чтобы считать себя социальным технологом надо для этого разработать такие технологии, которые другие люди будут использовать и готовы за их использование, еще извините, платить. То есть менять на что-то, то есть считать это продуктом, который может участвовать в обмене. То есть, я уже себя с полным правом смог считать социальным технологом только тогда, когда мы стали получать перечисления в Таллиннскую Школу Менеджеров за использование ее интеллектуальной собственности. Это значит, что ряд людей акцептировал эти разработки как тот продукт, который дает определенные полезные качества, за которые можно платить. Другое дело, что, поскольку, перечисления добровольные, это понятно, что перечисляют далеко не все кто пользуются, но важно, что есть те, которые перечисляют и не один человек. Вот это вот общественное признание или признание рынком твоего продукта, как социально-технологического делает тебя социальным технологом. То, что ты сам у себя чашечку нарисовал в своем блокнотике – ты еще художником не стал. И то, что ты добавил к чужим разработкам что-то свое – это еще не сделает тебя социальным технологом. Ты просто позанимался тем, чем занимается социальный технолог. Если я, если великие руководители сажают деревце, зачиная большой парк, где подвозят и деревца, и землю, и удобрения, они еще не становятся садовниками.