Профессиональные стандарты в ЖКХ: «Не внедрил – готовься к дисквалификации?»

Внедрение и использование в жилых зданиях и объектах коммунальной инфраструктуры современных материалов, оборудования и технологий, включая интеллектуальные и цифровые, превращает отрасль в высокотехнологичную сферу деятельности, требующую от работников соответствующей квалификации.

Наиболее острой в сфере жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время является проблема кадров. Необходимо отметить нарастающие системные факторы риска: отсутствие самостоятельного направления подготовки кадров, пополнение персонала сферы преимущественно за счет неквалифицированных работников, отсутствие возможностей получить дополнительное профессиональное образование, отсутствие планомерной работы с молодыми кадрами.

Указанные проблемы характерны не только для жилищно-коммунальной сферы. Для их устранения на территории Российской Федерации реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение качества трудовых ресурсов, оптимизацию трудовых процессов, взаимодействие сфер профессионального образования и труда в целях повышения качества подготовки работников и их конкурентоспособности, а именно — внедряется национальная система квалификаций.

Основой квалификации персонала на рынке труда сегодня служат требования, изложенные в профессиональных стандартах.

Понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация», определяющие взаимосвязь национальной системы квалификаций Российской Федерации и сферы труда, закреплены в трудовом законодательстве (ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации). Вопросы разработки и применения профессиональных стандартов регламентированы нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минтруда России.

Работодатели обязаны применять профессиональные стандарты независимо от вида собственности, организационно-правовой формы организации или условий труда на производстве. Работу по должности в соответствии с национальным стандартом могут выполнять только сотрудники, имеющие необходимое образование, теоретические знания и практический опыт. Это следует из положений статей 57, 195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации, пункта 5 письма Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253.

Реестр профессиональных стандартов размещается и актуализируется в постоянном режиме на сайтах Минтруда России и Научно-методического центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Минтруда России. На этих же сайтах размещается вся информация о разрабатываемых и планируемых к разработке профессиональных стандартах. Также эту информацию можно найти на сайте Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

Что касается сферы ЖКХ, то начиная с 2014 года Минтруда России своими приказами утвердило 48 профессиональных стандартов, которые закреплены Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям за Советом по профессиональным квалификациям в ЖКХ (СПК ЖКХ). На основании данных профессиональных стандартов СПК ЖКХ сформирован перечень из 177 наименований профессиональных квалификаций. Еще 27 профессиональных стандартов и 49 наименований профессиональных квалификаций находятся в стадии разработки.

Наименования профессиональных квалификаций охватывают весь спектр работников ЖКХ: от слесарей и рабочих по уборке до руководителей предприятий, и разбиты по 9 направлениям:

благоустройство (10 наименований профессиональных квалификаций);

теплоэнергетика (23);

водоснабжение и водоотведение (36);

управление МКД (29);

электроснабжение (32);

ТКО (24);

капитальный ремонт (6);

похоронное дело (14);

профессиональная уборка (3).

Профессиональные квалификации подразделяются на 9 уровней, учитывающих специальность работника, его образование и, соответственно, определяющих уровень его зарплаты. Следует, однако, отметить, что в настоящее время квалификация присваивается только по 7 уровням.

Одной из форм применения профессиональных стандартов является прохождение независимой оценки квалификации работниками организаций, в деятельность которых внедряются профессиональные стандарты.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена центром оценки квалификаций (ЦОК). ЦОК — это юридическое лицо, наделенное СПК функциями проведения независимой оценки квалификации (проведение профессиональных экзаменов, оформление их результатов). К ЦОК также относится экзаменационный центр — площадка для проведения профессиональных экзаменов, также утверждаемая СПК.

Центр оценки квалификаций проводит независимую оценку квалификации в виде профессионального экзамена. Перечень квалификаций для соответствующего ЦОК определяется СПК. ЦОК обеспечивает проведение профессионального экзамена, направляет результаты в СПК, выдает свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации.

Важное уточнение — в целях противодействия коррупции полномочиями ЦОК не может быть наделено юридическое лицо, являющееся образовательной организацией.

По итогам экзамена сотруднику выдадут свидетельство о профессиональной квалификации (в случае успешного его прохождения) либо заключение с итоговыми результатами и рекомендациями соискателю (при неудовлетворительном результате). Результаты экзамена утверждает СПК ЖКХ. Национальное агентство развития квалификаций вносит сведения о прохождении независимой оценки квалификаций в специальный Реестр, который является общефедеральным и позволяет работодателям (в том числе потенциальным) воспользоваться им в целях подбора квалифицированного персонала.

В настоящее время многоотраслевые центры оценки квалификаций существуют в 29 субъектах Российской Федерации, не менее чем в двух десятках — отраслевые (в сфере ЖКХ). В качестве примера можно привести города Москву и Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, Республики Башкортостан и Татарстан, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский и Приморский края, Волгоградскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Ростовскую, Саратовскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области и т.д.

Что касается остальных субъектов Российской Федерации, внедрение профессиональных стандартов в сфере ЖКХ на их территориях по каким-то причинам тормозится. Весьма печально, что о системе независимой оценки квалификаций ничего не знают на предприятиях и в организациях ЖКХ, в товариществах собственников жилья. Что самое интересное, их руководители при этом не освобождаются от ответственности за бездействие в части внедрения профстандартов.

Разделом 13 Информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов (письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/13-2253) предусмотрено, что если не соблюдены обязательные требования законодательства по применению профстандартов, то работодателю может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Так, согласно ч. 1 ст. 5.27 нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 руб., а на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. В случае повторного совершения административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение, предусмотрен административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Юридическое лицо может быть подвержено административному штрафу в размере от 50 000 до 70 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27).

В свою очередь, в случае отсутствия в трудовом договоре обязательных для включения в него сведений и (или) условий может быть наложен административный штраф: — на должностных лиц — в размере от 10 000 до 20 000 руб.; — на юридических лиц — в размере от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 3 ст. 5.27). В силу ч. 5 ст. 5.27 совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 5.27, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение, влечет наложение административного штрафа — на граждан в размере 5 000 руб., на юридических лиц от 100 000 до 200 000 руб., а для должностных лиц — дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Вызывает недоумение слабая активность органов власти ряда субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в вопросах внедрения профессиональных стандартов, тем более что времени «на раскачку» у них практически не осталось.

В сентябре 2018 года были приняты Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (далее — ОНДП), направленные на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В соответствии с разделом 2 ОНДП «Меры государственной политики по достижению национальных целей развития» внедрение института национальной системы квалификаций, в том числе за счет повышения вовлеченности работодателей, является одной из приоритетных мер, направленных на поддержание уровня и обновление структуры занятости населения.

В соответствии с целевыми установками Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» подготовлен и уже четыре года действует «План мероприятий (дорожная карта) по развитию национальной системы квалификаций в Российской Федерации на период до 2024 года» (Одобрен Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (Протокол от 19.10.2018 N 30).

Уже по названию этих документов понятно, что внедрение системы независимой оценки квалификаций должно быть завершено к 2024 году. Не вызывает сомнений, что что к этому сроку надзорные органы начнут штрафовать и дисквалифицировать руководителей предприятий и организаций ЖКХ за нарушения трудового законодательства.

Видимо пришло время работодателям в некоторых «отстающих» субъектах Российской Федерации вспомнить мудрый совет о том, что «спасение утопающих дело рук самих утопающих», и начать действовать самостоятельно, тем более что федеральный законодатель наряду с санкциями за бездействие установил еще и существенные преференции за внедрение профессиональных стандартов. Так, Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации» установлены налоговые вычеты и компенсации для участников национальной системы квалификаций. А именно:

в соответствии со статьей 1 указанного Федерального закона в состав расходов, уменьшающих базу налога на прибыль, можно включать стоимость независимой оценки сотрудников на соответствие профессиональным стандартам;

стоимость аттестации сотрудника по профессиональным стандартам не облагается НДФЛ;

сотрудник, который сам оплатил аттестацию по профстандарту, сможет получить социальный вычет на эту сумму.

Руководители предприятий и организаций должны сами для себя определить, что лучше: работать «по старинке», надеясь на русский «авось», что проверка придет не скоро, что штрафовать начнут не сразу, что за это время на предприятии не случится очередного коммунального ЧП из-за «человеческого фактора» или уже сейчас начать вооружать свой персонал новыми знаниями в области профессиональных стандартов, оценивать своих сотрудников по профессиональным квалификациям, получая за это неплохие налоговые льготы, занимать ведущие места в системе организаций и предприятий ЖКХ.