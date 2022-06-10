В Сбере происходят тектонические сдвиги, банк очищается от валютных счетов

Формально, если у вас был валютный вклад в Сбербанке вы можете его там держать и дальше. Но забрать в виде наличных долларов, или даже перевести в валюте в другой российский банк вы не сможете.

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В Сбере происходят тектонические сдвиги, банк очищается от валютных счетов

Перевести вашу валюту из Сбера за рубеж вы сейчас тоже не сможете. Но это ситуация в Сбербанке. Есть другие банки, в частности Газпромбанк, дочки зарубежных банков, многие другие российские банки, которые валютные платежи спокойно проводят.

Чтобы вывести вашу валюту из Сбера, вам нужно сконвертировать ее внутри Сбера в рубли, перевести рублями в другой банк, там заново сконвертировать в валюту и сделать платёж.

При переводе в другой банк вы потеряете на курсовых разницах и комиссиях. Это неудобство. Перевод обойдётся вам примерно в 0.4% от суммы платежа. В общем «заплатить валюту» из Сбера вы сможете, но это геморройно и затратно.

Даже просто вывести собственную валюту с личного счёта на биржу, чтобы там сконвертировать по биржевому курсу вы не можете, нужно конвертировать в рубли внутри самого Сбере, теряя на конверсии.

В общем, держать валюту в основном сберегательном банке страны становится не выгодно и не интересно. И клиенты массово либо переводят валюту в рубли, либо переводят остаток в другой банк, даже теряя на комиссиях.

С одной стороны, Сбер, как базовый банк по вкладам населения, в ближайшей перспективе будет полностью рублевым банком. С другой стороны, формируется группа банков, которая все больше и больше специализируется на хранении валюты и на проведении платежей по экспорту и импорту.

Где выгоднее и безопаснее держать свои деньги?

С одной стороны, Сбер находится под санкциями, но когда там будут только рублёвые счета и рублёвые кредиты клиентов, то такие санкции ему не страшны. И банк будет в полной безопасности.

А с другой стороны «экспортно-импортные» банки будут удобны в работе через них по валюте, но они будут и более рискованные. Так как могут попасть под какие-то санкции и у них заморозят валюту на внешних коррсчетах.

У «валютных» банков в перспективе рисков будет больше, хотя сегодня там удобнее. А в Сбере будет спокойнее, но валюты там скоро не будет совсем.

Сергей Васильев
Сергей Васильев

В Сбере происходят тектонические сдвиги, банк очищается от валютных счетов

Формально, если у вас был валютный вклад в Сбербанке вы можете его там держать и дальше. Но забрать в виде наличных долларов, или даже перевести в валюте в другой российский банк вы не сможете.

В Сбере происходят тектонические сдвиги, банк очищается от валютных счетов
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