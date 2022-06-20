ФСС все про вас расскажет Трудинспекции. Особенно про зарплаты ниже МРОТ

По ТКС послания не было или оно затерялось где-то в дебрях обычных писем, которые «не требования». Пришло просто по почте (к слову, почему юрадрес или реальный адрес ИП — это важно). Мне ИП перекинул его сканом по электронке. Думала опять какой-то запрос от наложки прилетел.

А там «Предостережение». Слово то выбрали какое, устрашающее.

В чем собственно дело. Мы тут северяне, не то чтобы совсем, чуть-чуть. Местность, приравненная к Крайнему Северу. Есть и северная надбавка (50%) и районный коэффициент (15%). В итоге наша минималка это федеральный МРОТ 50% 15%.

Вот и на официальном портале инфа указана, минималка с 1 июня 2022 года:

Для нашего города конкретно — 25210,40.

Но многие ИП и руководители считают, что ориентироваться надо строго на МРОТ федеральный и никакой Конституционный суд с постановлением от 07.12.2017 № 38-П им не указ.

Конечно предприниматель страшно раскаивается, глубоко опечален и новая штатка с новым окладом уже готовится. Правда с 1 июня, о прошлых периодах он решил скромно умолчать (авось пронесет).

А меня больше всего удивило, что в ГИТ обратился именно ФСС. Не налоговики. Никак объединение с ПФР даром не проходит.

P.S. Дорогие руководители! Если ваш бухгалтер говорит, что минимальнная зарплата вот такая вот и это закон — поверьте ему, пожалуйста. Он вас не разорить хочет, а уберечь от штрафов (и себя заодно).