Экспертиза: инициативы, проблемы и решения

Инициативы Минюста

Выступая на открытии конференции Евгений Забарчук, первый замминистра юстиции, отметил, что общей задачей министерства и всего экспертного сообщества «является создание высокотехнологичной, современной и эффективной судебно-экспертной системы в стране».

Замминистра рассказал, что Минюст ведет подготовку реформы судебно-экспертной деятельности в стране. Среди предложений, которые направлены на совершенствование системы, будут: расширение перечня экспертиз, которые проводятся только в государственных учреждениях; введение оценки уровня квалификации негосударственных экспертов; внедрение единых экспертных методик; создание на базе учебных заведений системы подготовки кадров для экспертной деятельности (базовая и дополнительная профессиональная подготовка).

По словам представителя ведомства, реформа необходима из-за давно назревших проблем – низкое качество экспертных заключений как результат отсутствия системы оценки квалификации негосударственных экспертов (в законодательстве критерии оценки для негосударственных экспертов не закреплены); противоречия в выводах, сделанных разными экспертами в государственных и негосударственных учреждениях; использование экспертами-частными лицами методик, достоверность и научность которых невозможно проверить. Евгений Забарчук отметил, что есть отдельные негосударственные эксперты, готовые за деньги сделать «нужные» заказчику выводы. Наведение порядка в сфере экспертной деятельности позволит повысить качество экспертиз и сократить сроки расследования и рассмотрения судебных дел.

1 декабря 2022 г. Минюст разместил для общественного обсуждения проект изменений в распоряжение Правительства от 16.11.2021 № 3214-р (на данный момент обсуждение документа закончено). Предлагается проведение ряда экспертиз передать в полномочия только государственных экспертов. Это:

– судебная лингвистическая экспертиза и психолого-лингвистическая экспертиза по уголовным делам об экстремизме;

– судебная психиатрическая экспертиза по делам об изменении гражданско-правового статуса гражданина;

– судебная экономическая экспертиза (финансово-экономическая, финансово-аналитическая, налоговая) по уголовным делам о преступлениях, связанных с нецелевым расходованием и хищением бюджетных денежных средств, неуплатой налогов и сборов.

Предложения обсудили в адвокатском и экспертном сообществах. Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина отметила, что данное предложение может усилить недоверие к негосударственным экспертам. Эффективнее было вы внедрять критерии оценки подготовки экспертов, лицензирование экспертных учреждений.

Союз судебных экспертов «Экспертный совет» инициировал проведение круглого стола, на котором были обсуждены риски введения государственной монополии на проведение экономических экспертиз. Участники экспертного сообщества, представители адвокатских бюро отметили, что данная инициатива Минюста может привести к утрате состязательности и увеличении сроков проведения экспертиз. Кроме того, к негосударственным экспертам следствие обращается в том случае, если в штате государственного экспертного учреждения нет соответствующих специалистов. Действующее законодательство отдает приоритет проведения судебных экспертиз по уголовным делам государственным учреждениям (с п.5 Пленума Верховного суда № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»). Экономические экспертизы могут быть очень сложны, требуют участия нескольких специалистов, их проведение занимает продолжительное время. Если отдать их в ведение только госучреждений, то сроки проведения могут кратно увеличиваться. Да и специалистов соответствующей квалификации может просто не быть.

Справка

В 2018 году по инициативе Минюста была создана Правительственная комиссия по координации судебно-экспертной деятельности, в которую вошли и руководители различных ведомств. Основная задача комиссии – формирование единой государственной политики и совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере судебно-экспертной деятельности.

В мае 2019 года в Совете Федерации обсудили совершенствование законодательства, регулирующего судебно-экспертную деятельность. Замминистра юстиции Денис Новак сформулировал актуальные проблемы экспертной деятельности: отсутствие критериев оценки уровня подготовки негосударственных экспертов; отсутствие проверки достоверности и научности применяемых ими методик. Все это ведет к низкому качеству экспертных заключений, назначению повторных, дополнительных экспертиз, затягиванию сроков судопроизводства, судебным ошибкам. Д. Новак отметил, что это не означает, что все негосударственные эксперты работают некачественно. В негосударственных экспертных организациях достаточно квалифицированных специалистов, многие пользуются заслуженным уважением коллег.

В 2019 году планировалось подготовить окончательный вариант федерального закона о судебно-экспертной деятельности (разработка которого ведется с 2013 года) для рассмотрения его в осеннюю сессию Госдумой.

В декабре 2020 года Правительственная комиссия наметила несколько основных направлений работы. В том числе, завершение работы над законопроектом о судебно-экспертной деятельности, создание единого реестра судебных экспертов.

В нынешнем году Совет Федерации дважды организовал «круглые столы» для обсуждения проблем и перспектив развития судебно-экспертной деятельности, особенностей экспертизы в гражданском судопроизводстве. Проблемы, которые необходимо решить, были все те же: отсутствие стандартов и единой терминологии, отсутствие единых методик; повышение качества экспертиз (требования к негосударственным экспертам, разработка критериев оценки их квалификации, вопросы подготовки и обучения); отсутствие независимости государственных экспертов (ведомственная подчиненность); длительные сроки проведения экспертиз; вопросы оплаты работы экспертов.

Комментарии ректора Института

Принципы работы эксперта (будь то государственное или негосударственное учреждение) закреплены в Законе «О государственной судебно-экспертной деятельности»: это «независимость эксперта, объективность, всесторонность и полнота исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники». И эти принципы, на которые ориентируются все добросовестные специалисты, остаются неизменными.

Проблемы судебно-экспертной деятельности (накопленные годами) требуют принятия скорейших и одновременно взвешенных, обоснованных решений. В негосударственной сфере действительно есть специалисты, которые берутся за проведение исследований, не имея достаточной квалификации. Но конкуренция, которая существует в сфере негосударственной экспертизы, позволяет отсеять тех экспертов, которые выполняют работу некачественно. Упрекать негосударственных экспертов в том, что за деньги они готовы сделать нужные заказчику выводы – не совсем честно. Да, люди, готовые на все за деньги, могут работать в любой сфере. Но существует законодательно закрепленная ответственность эксперта за дачу заведомо ложного заключения. И это является гарантией (в том числе, и для суда), что эксперт выполняет свою работу честно и добросовестно.

Очень важно решить такие вопросы, как введение стандартов для экспертной деятельности (для части экспертиз они уже приняты); внедрение научно-обоснованных методик; единообразие в классификации видов экспертиз; создать реестр экспертов и утвердить критерии оценки их квалификации. Одна из «больных» тем экспертных учреждений, которая также требует решения – это оплата экспертизы. К сожалению, получение оплаты за выполненную работу требует больших усилий от компании.

На мой взгляд, подготовка закона о судебно-экспертной деятельности необходима во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами – как министерствами, судебной системой, так и адвокатским сообществом, юристами, экспертными организациями. Каждая из сторон этого процесса знает о той или иной проблеме лучше, чем остальные. Только совместными усилиями возможно создать действительно эффективную и работоспособную систему, современную и высокотехнологичную, поднять уровень выполнения исследований на новый качественный уровень.



Ректор Института судебных экспертиз и криминалистики Александр Третьяков.