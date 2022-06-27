Вузы сожмут в IT-тиски

Как сообщает министр цифрового развития Максут Шадаев, отказаться от нововведения нельзя. Соскочить не получится, поэтому изменения ждут каждый из 106 вузов, которые входят в программу "Приоритет-2030".
Дело в том, что в рамках этой программы в апреле уже был запущен проект "Цифровые кафедры". С 1 сентября вузы должны были разработать программы ДПО по IT-компетенциям. Но этого показалось мало, поэтому теперь "Цифровые кафедры" расширят, добавив туда положения об обязательных курсах.
В вузах появится также оценка цифровых компетенций студентов, которую те будут проходить "на входе" и "выходе" — при поступлении и окончании учебного заведения. IT-навыки собираются подтянуть не только у технарей, но и у медиков, гуманитарных специалистов и т.д.
Нет, мы, конечно, всё понимаем: нехватка компетентных технарей (не только айтишников), необходимость пополнять ряды уехавших специалистов и поднимать IT-индустрию с колен.
Меры поддержки ИТ-отрасли появились на «Госуслугах».
Минцифры решило подсобрать все то, чем они обещали помочь айтишникам в одном месте (https://www.gosuslugi.ru/itindustry). Там и гранты, и отсрочка от службы, и ипотека и т.п.
При этом, как комментирует министерство, список будет дополняться по мере согласования новых мер и готовности подзаконных актов по уже оглашенным мерам.
Сейчас в разделе 12 блоков:
- гранты;
- ИТ-образование;
- налоговые льготы;
- льготные кредиты;
- стимулирование спроса;
- льготная ипотека;
- освобождение от проверок;
- отсрочка от армии;
- включение в реестры;
- аккредитация;
- трудоустройство иностранцев;
- привлечение финансирования.
Но отнимать учебные часы у студентов Щуки, чтобы те изучали веб-разработку и большие данные, как минимум странно.
Более того, опыт образовательных программ, на которых студенты изучают IT-дисциплины в обязательном порядке, когда это не касается их основной специальности, показывает, что для многих это сильный стресс. После окончания курса студенты не будут программировать на Python и строить нейросетки.
Развитие IT-отрасли — нужно и верно, и к этому у нас нет никаких вопросов. Но загонять силком студентов непрофильных специальностей за ноутбуки, пытаясь сделать из них программистов, кажется малоэффективной и даже вредной идеей. Не все должны программировать — простая, но важная HR-истина.