Вузы сожмут в IT-тиски

Как сообщает министр цифрового развития Максут Шадаев, отказаться от нововведения нельзя. Соскочить не получится, поэтому изменения ждут каждый из 106 вузов, которые входят в программу "Приоритет-2030".

Дело в том, что в рамках этой программы в апреле уже был запущен проект "Цифровые кафедры". С 1 сентября вузы должны были разработать программы ДПО по IT-компетенциям. Но этого показалось мало, поэтому теперь "Цифровые кафедры" расширят, добавив туда положения об обязательных курсах.

В вузах появится также оценка цифровых компетенций студентов, которую те будут проходить "на входе" и "выходе" — при поступлении и окончании учебного заведения. IT-навыки собираются подтянуть не только у технарей, но и у медиков, гуманитарных специалистов и т.д.

Нет, мы, конечно, всё понимаем: нехватка компетентных технарей (не только айтишников), необходимость пополнять ряды уехавших специалистов и поднимать IT-индустрию с колен.

Меры поддержки ИТ-отрасли появились на «Госуслугах». Минцифры решило подсобрать все то, чем они обещали помочь айтишникам в одном месте (https://www.gosuslugi.ru/itindustry). Там и гранты, и отсрочка от службы, и ипотека и т.п. При этом, как комментирует министерство, список будет дополняться по мере согласования новых мер и готовности подзаконных актов по уже оглашенным мерам. Сейчас в разделе 12 блоков: гранты;

ИТ-образование;

налоговые льготы;

льготные кредиты;

стимулирование спроса;

льготная ипотека;

освобождение от проверок;

отсрочка от армии;

включение в реестры;

аккредитация;

трудоустройство иностранцев;

привлечение финансирования.

Но отнимать учебные часы у студентов Щуки, чтобы те изучали веб-разработку и большие данные, как минимум странно.

Более того, опыт образовательных программ, на которых студенты изучают IT-дисциплины в обязательном порядке, когда это не касается их основной специальности, показывает, что для многих это сильный стресс. После окончания курса студенты не будут программировать на Python и строить нейросетки.

Развитие IT-отрасли — нужно и верно, и к этому у нас нет никаких вопросов. Но загонять силком студентов непрофильных специальностей за ноутбуки, пытаясь сделать из них программистов, кажется малоэффективной и даже вредной идеей. Не все должны программировать — простая, но важная HR-истина.